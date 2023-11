Ukraine-Krieg: Kiew will eigene Flugabwehrsysteme bauen

In der Nacht auf Samstag steuerten nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe erneut russische Kampfdrohnen Ziele im Süden der Ukraine an. Die Ukraine wehrt seit über 19 Monaten eine russische Invasion ab. Zivilisten und zivile Infrastruktur in weiten Teilen des Landes sind seitdem Ziel russischer Luftschläge