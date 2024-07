KI-Kriegsführung: Diese zwei Trends gibt es

Ein völliges Verbot von zum Beispiel autonomen Waffensystemen werde schwierig, so Dahlmann. "Da gibt es einen internationalen Verhandlungsprozess, der aber konsensbasiert ist. Das heißt, jeder Staat, der dabei ist, kann ihn auch verhindern und das tun einige Staaten, allen voran Russland , die natürlich gar kein Interesse an so einer Regulierung im Moment haben."