Waffen: Warum Bidens Ukraine-Entscheidung Risiken birgt

So auch Nordkorea . Wenn eigene Truppen zu Schaden kommen, könnte vielleicht Vergeltung geübt werden, z.B. an US-Soldaten in Südkorea, so Theveßen weiter. "Risiken sind da." Biden werde großen Wert darauf legen, beim G20-Gipfel in Rio politische Unterstützung zu erhalten.