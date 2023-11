Israel und Hamas - Vermittler: Geisel-Freilassungen in Sicht

Seit Tagen wird über die Freilassung von Geiseln spekuliert. Könnte bald ein Deal zur Befreiung von Hamas-Geiseln bevorstehen? Dominik Lessmeister berichtet aus Tel Aviv. 21.11.2023 | 1:01 min

Wir sind so nah wie nie zuvor an einer Einigung.

Verhandlungen über Feuerpause, Gefangenenaustausch und Hilfsgüterlieferungen

Hamas-Chef Ismail Hanija ließ am Dienstag in einer an die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP übermittelten Erklärung mitteilen, Hamas-Unterhändler stünden "kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen" mit Israel. Einzelheiten nannte Hanija nicht.

Ein Hamas-Vertreter sagte aber dem Fernsehsender Al-Dschasira, bei den Verhandlungen gehe es um die Dauer einer Feuerpause, den Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene in Israel und um Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen . Israel und die Hamas setzten die gegenseitigen Angriffe unterdessen unvermindert fort.

Anonyme Quellen: Fünftägige Waffenruhe vorgesehen

Treffen zwischen Rotem Kreuz, Hamas und Katar

Der Ankündigung der Hamas vorausgegangen war ein Treffen Hanijehs mit der Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, und katarischen Behörden in Katar. Ziel sei es gewesen, "humanitäre Fragen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Israel und Gaza voranzutreiben", erklärte das IKRK in Genf.

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet, bei dem rund 1.200 Menschen - überwiegend Zivilisten - getötet wurden. Die islamistischen Kämpfer verschleppten zudem etwa 240 Geiseln in den Gazastreifen. Israel reagierte in einer großangelegten Gegenoffensive mit Luftangriffen sowie dem Einmarsch von Bodentruppen und kündigte an, die Hamas vernichten zu wollen.