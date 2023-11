Israel und Hamas: Waffenruhe laut Katar verlängert

Vertreter Katars hatten mit einem Besuch in Israel am Wochenende die Kampfpause im Gazastreifen abgesichert und über eine Verlängerung der Waffenruhe über den Dienstagmorgen hinaus verhandelt. Ein Teil der katarischen Delegation sei nach intensiven Gesprächen mit dem israelischen Geheimdienst Mossad am Samstag in Israel geblieben, erfuhr die Nachrichtenagentur AP von einem Diplomaten, der über die Details des katarischen Besuches informiert war.