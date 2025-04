Ukraine-Krieg: Putin ruft dreitägige Waffenruhe im Mai aus

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für die Gedenktage an den Sieg im Zweiten Weltkrieg 1945 eine mehrtägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg ausgerufen. Sie solle von Tagesanbruch des 8. Mai bis Tagesanbruch des 11. Mai dauern, teilte der Kreml auf seiner Website mit.

"In dieser Zeit sollen alle Kampfhandlungen ruhen". Weiter hieß es:

Gesprächsbereitschaft in der Ukraine gebe es "erst nach einer Waffenruhe", berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung am Montagmorgen aus Odessa. ZDF-Reporter Felix Klauser berichtet über die Position Moskaus.

Russland rief bereits Waffenruhe über Ostern aus

Zuletzt hatte der Kremlchef an Karsamstag eine 30-stündige Waffenruhe über Ostern verfügt, der sich die angegriffene Ukraine auch anschloss. Es gab in der Zeit weniger Gefechte; sie kamen aber nicht vollständig zum Erliegen. Einer Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj , die Feuerpause nach Ostern um 30 Tage zu verlängern, kam Moskau nicht nach.

Russland in Friedensverhandlungen unter Druck

Für Russland ist das Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazideutschland vor 80 Jahren ein wichtiger Feiertag. Am 9. Mai, dem russischen Tag des Sieges, wird in Moskau eine große Militärparade abgehalten. Dazu werden zahlreiche Staatsgäste erwartet, angeführt vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping.