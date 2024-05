"Nato-Mitglied Frankreich hat erste Truppen offiziell in die Ukraine geschickt", verbreitet der Hamburger Bürgerschafts-Abgeordnete Metin Kaya auf der Plattform X . Kaya ist im vergangenen Herbst nach 18 Jahren aus der Linkspartei in die neue Partei übergetreten und hat sein Mandat mitgenommen. Es sei allgemein bekannt, schreibt das Neu-Mitglied, dass sich Soldaten der Nato in ukrainischen Uniformen am Krieg beteiligten.