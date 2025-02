Wagenknecht: Trumps Angebot an Moskau "seriös"

Es sei "der große Fehler" der europäischen Politik gewesen, "immer nur auf Waffen zu setzen". Wagenknecht hätte sich gewünscht, dass die Europäer sehr viel früher eigenständig Friedensinitiativen ergriffen hätten. "Dann wären wir vielleicht jetzt auch am Tisch." Ihr mache es Angst, dass in Europa über massive neue Aufrüstungsprogramme geredet werde, so Wagenknecht.