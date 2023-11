USA vermuten Zusammenarbeit: Wagner-Waffen für Hisbollah?

Mischt sich Wagner auch im Nahost-Konflikt ein? Die USA vermuten, dass die russische Söldnertruppe auf Anweisung aus Moskau Waffen an den Iran oder die Hisbollah liefert.

Die US-Regierung fürchtet, dass die russische Söldnertruppe Wagner die Hisbollah oder den Iran mit militärischer Ausrüstung für die Luftabwehr unterstützen könnte.

Informationen der US-Regierung deuteten darauf hin, dass Wagner "auf Anweisung der russischen Regierung die Bereitstellung von Fähigkeiten zur Luftabwehr für die Hisbollah oder den Iran vorbereitet hat", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag in Washington.

Teheran und Moskau: Beispiellose Zusammenarbeit

Die USA würden genau beobachten, ob Wagner tatsächlich militärische Ausrüstung liefere. Man sei bereit, die US-Sanktionen gegen Russland auszuweiten, warnte Kirby. Angesichts internationaler Sanktionen haben Russland und der Iran ihre Kooperation auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet ausgebaut.

Die US-Regierung fürchtet, dass der Iran Russland künftig möglicherweise auch mit ballistischen Raketen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine beliefern könnte. Als Gegenleistung für diese Unterstützung habe Russland Teheran eine beispiellose Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich angeboten, sagte Kirby.

Hisbollah mit Verbindungen zur Hamas

Die im Libanon agierende Schiitenmiliz Hisbollah hat Verbindungen zur islamistischen Hamas im Gazastreifen. Sie gilt als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter des Irans und zählt zur selbst ernannten "Widerstandsachse", einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah.