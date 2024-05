Englands Kommunalwahlen: Sadiq Khan und die Labor Partei

Es ist ein wichtiger Stimmungsbarometer, wenn heute Millionen Wahlberechtigte in England bei den Lokalwahlen an die Urne gehen, um in rund einem Drittel der Gemeinden die Vertreter der Kreis- und Stadtparlamente zu bestimmen. Noch in diesem Jahr könnten neue Parlamentswahlen anstehen. Aber in zehn Großstadtbezirken werden auch die Bürgermeister bestimmt. Dabei stellen sich mehrere sehr prominiente Politiker zur Wiederwahl.