Insgesamt treten bei der Wahl im Juli 4.515 Kandidaten an - so viele wie noch nie zuvor. Die Zahl der Bewerber ist deshalb so hoch, weil die rechtspopulistische Partei Reform UK erstmals auch Kandidaten in Wahlkreisen aufstellt, in denen die Konservativen ebenfalls antreten. Zudem haben die Grünen mehr Kandidaten nominiert.