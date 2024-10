Expertin zu Wahlen in Tunesien: Repression im Land nimmt zu

Im Mittelmeerland Tunesien wird am Sonntag der Präsidentschaftsposten gewählt. Um die Demokratie in dem nordafrikanischen Land steht es nicht gut: Amtsinhaber Kais Saied schürt für den Erhalt seiner Macht Verschwörungstheorien und geht ohne ernstzunehmende Konkurrenz in die Wahl. Autokratie-Forscherin Irene Weipert-Fenner erklärt im Interview mit ZDFheute die Hintergründe und beschreibt die Situation im Land.