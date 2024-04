Waldbrände in Mittelamerika: Das Problem mit der Brandrodung

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass irgendwo zwischen Panama und Guatemala neue Schreckensmeldungen von Waldbränden die Schlagzeilen in Mittelamerika bestimmen. In dieser Woche meldete das "Institut zur Erhaltung der Wälder (ICF)", dass in Honduras mehr als 150.000 Hektar von Waldbränden betroffen sind.

Natürliche und provozierte Ursachen für Waldbrände

Besonders dramatisch ist die Lage in Nicaragua , wo ein Großteil der Brände auf Territorien wütet, in denen indigene Gemeinden zu Hause sind. Amaru Ruiz von der Stiftung "Fundacion del Rio" berichtet, dass die Brände auf ein "deutliches Vordringen der landwirtschaftlichen Grenze" verweisen. Die Organisation ist nur eine von vielen Umweltschutz-NGO, die die sandinistischen Regierung von Machthaber Daniel Ortega verboten hat.

Die Proteste in Nicaragua 2018 begannen damit, dass Studenten gegen Brandrodung in einem Naturschutzgebiet demonstrierten. Die Regierung schlug die Proteste mit brutaler Gewalt nieder. Es war der Anfang einer bis heute andauernden Politik- und Umweltkrise.

Der inzwischen im Exil lebende Oppositions-Politiker Juan Sebastian Chamorro warf der Regierung in der Hauptstadt Managua vor, dass "die Diktatur Ressourcen für Armee und Polizei ausgibt und in Weißrussland nach Militärpanzern sucht, während das Land in Waldbränden versinkt". Laut Chamorro verschiebt sich die Grenze der landwirtschaftlichen Produktion immer weiter, bis in die Biosphärenreservate Bosawas und Indio Maiz hinein.