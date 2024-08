US-Demokraten: Was Tim Walz' Rede über den Kandidaten sagt

Von Beginn an nimmt sich Walz nicht zurück, wenn es darum geht, die politischen Gegner J.D. Vance und Donald Trump anzugreifen. Auch hier geht Walz voran. Auch in seiner Rede nennt er Trump wieder "weird", also seltsam. Diese Art und Weise, den Schrecken abzumildern und Freude zurück in die politische Landschaft zu bringen, haben Walz letztlich zum Kandidaten gemacht.