Trumps Nähe in Washington: Der neue Luxusmarkt der Reichen

Der potenzielle Kauf des "Line Hotel" durch Elon Musk stieß auf heftigen Widerstand in der liberal geprägten Nachbarschaft. Aufkleber mit der Aufschrift 'Keep Elon Out of AdMo' tauchten im Stadtviertel auf, eine Petition sammelte mehr als 2.000 Unterschriften, um den Verkauf zu verhindern