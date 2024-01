Wie die Wassermelone zum Protestsymbol wurde

Von New York und Tel Aviv bis hin zu Dubai und Belgrad ist die Melone zu einem Symbol der Solidarität geworden. Sie taucht bei Demonstrationen und in Online-Protesten gegen den Gaza-Krieg auf, bringt Aktivisten zusammen, die nicht dieselbe Sprache sprechen, aber ein gemeinsames Anliegen verfolgen. Wie die Wassermelone vom Symbol des Protests im Westjordanland und Gazastreifen online zu einem globalen Zeichen der Solidarität wurde.

Ursprung des Symbols liegt im Verbot der Flagge

Nach dem Nahostkrieg von 1967 ging die israelische Regierung gegen öffentliche Zurschaustellung der palästinensischen Flagge im Gazastreifen und im Westjordanland vor. 1980 schloss das Militär eine Galerie in Ramallah, weil die Betreiber - drei Künstler - politische Kunstwerke und Arbeiten in den Farben der Fahne - Rot, Grün, Schwarz und Weiß - ausgestellt hatten.

Der Offizier habe in diesem Zusammenhang eine Wassermelone als ein Beispiel für Kunst genannt, die gegen die Militärvorschriften verstoßen würde. Aus Protest begannen Menschen, Melonenscheiben in der Öffentlichkeit hochzuhalten und damit zu winken. So schrieb der in Jerusalem geborene Autor Mahdi Sabbagh: