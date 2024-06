EVP: Manfred Weber lockt ungarischen Rechtspolitiker

Magyar positioniert sich deutlich gegen Orban

Der EU-Spitzenkandidat der CSU Manfred Weber sieht Melonis italienische Regierung als eine, "die mitarbeiten will in Europa" und lobt europäischen Migrationspakt als "Erlösung".

Für Orban könnte Magyar eine Gefahr darstellen

In den Niederlanden hat die Europawahl bereits begonnen. In den meisten Staaten wird, wie auch in Deutschland, erst am Sonntag gewählt.

06.06.2024 | 0:27 min