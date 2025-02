Für AP-Reporter: Weißes Haus beschränkt weiter Zugang

Das Weiße Haus verwehrt Reportern von Associated Press (AP) nach Angaben der Nachrichtenagentur, US-Präsident Donald Trump auf einem Flug in der Präsidentenmaschine Air Force One zu begleiten. Hintergrund ist die Weigerung der Nachrichtenagentur, den Golf von Mexiko nach der Umbenennung in den USA "Golf von Amerika" zu nennen. Bereits am Dienstag war ein AP-Reporter bei einer Veranstaltung im Weißen Haus abgewiesen worden.