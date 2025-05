Israelische Angaben: Weitere Hilfsgüter in Gaza eingetroffen

Die Hilfslieferungen der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft seien am Mittwoch über den israelischen Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen gebracht worden, teilte die für das Palästinensergebiet zuständige israelische Behörde Cogat mit.

In Gaza droht weiter eine Hungersnot, nachdem Israel wochenlang Hilfslieferungen blockierte. Zwar erreichen wieder einzelne LKW den Küstenstreifen, doch die Lage bleibt verheerend.

Die Lastwagen hätten unter anderem Mehl, Babynahrung und medizinische Ausrüstung transportiert. Am Vortag hatten 93 Lastwagen den Gazastreifen erreicht.

Am Montag waren erstmals nach mehr als elf Wochen israelischer Blockade rund zehn Lastwagen mit Hilfsgütern in den Küstenstreifen gelangt. Bei der Übergabe der Lieferungen habe es aber Schwierigkeiten gegeben , erklärten die Vereinten Nationen.

Hilfsgüter erstmals seit März verteilt

Die Vereinten Nationen hätten am Mittwoch "rund 90 Lastwagenladungen mit Gütern am Kerem-Schalom-Übergang abgeholt und in den Gazastreifen geschickt", erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric.