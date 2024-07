UN-Welternährungsbericht: Klimawandel beeinflusst Hunger

Die Klimakrise mit anhaltenden Dürren oder Überschwemmungen hat massive Ausmaße angenommen: Ernten werden zerstört, Tiere verenden, damit verlieren Millionen weltweit ihre Lebensgrundlage. Die, die am wenigstens haben, trifft es am Härtesten: Schwächelnde Wirtschaft, weniger Jobs und steigende Preise haben viele Menschen in die Unterernährung getrieben. Auch der Krieg in der Ukraine ist einer der Gründe für steigenden Hunger: Getreide und Düngemittel aus Osteuropa kommen nicht mehr an.