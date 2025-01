"Iron Wall": Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Der erst kurz zuvor vereidigte US-Präsident Donald Trump hob jedoch einen Tag nach dem Beginn der Gaza-Feuerpause Sanktionen gegen radikale Sieder im Westjordanland wieder auf, die die Regierung seines Vorgängers Joe Biden verfügt hatte. Unter anderem waren Vermögenswerte in den USA blockiert worden. US-Bürgern und generell allen Menschen, die sich in den USA befinden, wurden außerdem Geschäfte mit sanktionierten Organisationen und Personen untersagt. Gerade durch diese Maßnahmen Trumps, so Reporterin Jung, fühlten sich die Rechten in der israelischen Regierung "bestätigt und ermächtigt".