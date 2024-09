Österreich: Dauerregen tötet tausende Zugvögel

An der Wiener Reichsbrücke seien in der Nacht viele hundert Schwalben eingesammelt und gerettet worden, schreibt das Projekt Wiener Wildnis bei Facebook . Für viele Vögel werden aber Taubenabwehr-Spieße zur tödlichen Falle: So hätten sich allein in der Kremser Altstadt Hunderte Schwalben an Taubenspikes aufgespießt und seien qualvoll verendet , heißt es vom Tierheim der Stadt Krems in Niederösterreich.