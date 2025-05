WHO-Länder einig: Erster globaler Pandemiepakt

Fünf Jahre nach dem Corona-Ausbruch haben die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ihrem Jahrestreffen einem historischen Abkommen zugestimmt, mit dem sie sich besser auf künftige Pandemien vorbereiten wollen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, sprach auf X von einem "gemeinsamen Moment in der globalen Gesundheitsgeschichte". Er beglückwünschte die Staaten für ihr "Engagement, die Menschen und die Welt sicherer zu machen".

Gesundheitssysteme nicht auf Corona-Pandemie vorbereitet

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben nach Angaben der UN-Organisation weltweit mindestens sieben Millionen Menschen. Gegenmaßnahmen wie Lockdowns und Reisebeschränkungen brachten schwere wirtschaftliche Schäden mit sich. Auch die Gesundheitssysteme waren nicht auf die Pandemie vorbereitet: So behinderte lange ein Mangel an Impfstoff den Kampf gegen das Coronavirus.

Das jetzt beschlossene Abkommen soll dafür sorgen, dass Informationen schneller geteilt werden und man so auf gesundheitliche Bedrohungen schneller und gezielter reagieren kann.

So ist das Abkommen auch für das erst vor wenigen Jahren neu gegründete WHO-Zentrum für Pandemie- und Epidemieaufklärung in Berlin von großer Bedeutung. Experten aus aller Welt aus Forschung, Entwicklung und Praxis arbeiten hier gemeinsam an neuen Instrumenten zur Pandemiebekämpfung.