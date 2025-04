WHO-Pandemievertrag: Länder im Grundsatz einig

Seit mehr als drei Jahren verhandeln die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über ein Abkommen zur Vorbeugung von Pandemien - nun ist eine Grundsatzeinigung erzielt worden. "Dies ist ein Geschenk an unsere Kinder und unsere Enkel", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag nach einer fast 24-stündigen Marathonsitzung zu den in Genf versammelten Unterhändlern, die ihrerseits in Jubel ausbrachen.