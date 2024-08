Ukraine-Krieg: Ukrainische Offensive stoppt Russland nicht

In der Zwischenzeit hat der russische Druck auf andere Abschnitte der Frontlinie spürbar nachgelassen, vor allem in der Region Saporischschja und im südlichen Teil des Donbass. Dies sind die Regionen, aus denen Russland kampferprobte, aber dezimierte Militäreinheiten in die Region Kursk verlegt hat, um den ukrainischen Vormarsch zu stoppen. Bislang jedoch vergeblich.