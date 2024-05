Europa-Wahl: Das sagen die Kandidaten im ZDF

Auf die Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine erklärte Katharina Barley, Spitzenkandidatin der SPD , dass es laut Bundeskanzler Scholz völkerrechtlich in Ordnung sei, solange das liefernde Land eine vertrauliche Vereinbarung mit der Ukraine schließe, die klärt, was mit den Waffen getan werde.