Wikileaks: Fragen und Antworten zum Fall Julian Assange

Julian Assange kommt frei. Der Wikileaks-Gründer befindet sich nach einer 14-jährigen juristischen Odyssee auf dem Weg von einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis in einen Gerichtssaal auf der Pazifikinsel Saipan. Dort soll er sich am Mittwoch in einer Anklage schuldig bekennen, um freizukommen und in seine Heimat Australien zurückkehren zu können.