Ukraine-Krieg: Russlands Blutzoll bleibt enorm

Im südlichen Teil des Donbass rückte die russische Armee sowohl an der westlichen als auch an der östlichen Flanke von Wuhledar vor. Die Stadt ist von drei Seiten eingekesselt, so dass den verbliebenen Verteidigern kaum eine andere Wahl als der Rückzug bleibt. Die Ruinen von Wuhledar werden wahrscheinlich innerhalb weniger Tage in russische Hände fallen.