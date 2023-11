Chinas Staatschef Xi sieht sich in USA bei "Freunden"

US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi trafen sich in Kalifornien, um die Beziehungen zu verbessern. Es war das erste persönliche Zusammenkommen seit einem Jahr. 16.11.2023 | 2:37 min

"Was für ein schönes Auto", sagt US-Präsident Biden.



"Das ist unsere Hongqi-Limousine (wörtlich übersetzt heißt die Marke "rote Flagge"), made in China. Machen Sie ruhig auf und gucken rein", antwortet Chinas Präsident Xi.



"Wie der Cadillac, den wir da drüben haben. (…) Wissen Sie, wie das Auto genannt wird? 'The Beast'", sagt Joe Biden.



"Bis morgen."