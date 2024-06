Ukraine: Mit westlicher Hilfe zum Wiederaufbau?

In Irpin und Butscha hat man es geschafft. Ausgerechnet dort, wo russische Kriegsverbrechen stattfanden, wo fast 70 Prozent der Gebäude zerstört wurden, muss man heute Kriegsschäden fast schon gezielt suchen. Was hier an Ruinen noch steht, sind bewusst stehengelassene Mahnmale des Krieges. Familien sind zurückgekehrt, Straßen und Brücken neu errichtet. Mit westlicher Hilfe und ukrainischem Willen. Diesen sieht man vor allem in frontnahen Städten.