Anna Ziwiljowa: Posse um Putins Verwandte im Ministerium

Und was machen russische Staatsmedien, wenn eine Verwandte Putins plötzlich in ein höheres Amt befördert wird? Die Antwort zeigt sich aktuell an der Personalie Anna Ziwiljowa. Denn die Agenturen in Russland wie Interfax oder Tass erwähnen mit keinem Wort, dass es sich bei der neuen Vizeministerin im Verteidigungsministerium um Putins Großcousine handelt.