Zollstreit: EU bietet USA Deal zu Freihandel an

Die EU hat den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter angeboten. Trotz der Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump sei die Europäische Union bereit zu verhandeln, sagte EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen in Brüssel. Europa sei immer bereit für ein gutes Abkommen.

Die Zoll-Turbulenzen schicken die Börsen weiter auf Talfahrt. In Luxemburg berieten am Montag die EU-Handelsminister darüber, wie die Europäische Union auf die aggressive Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump reagieren soll.

EU bereitet auch Maßnahmen gegen US-Zölle vor

Die EU-Kommissionspräsidentin kündigte zudem an, den Ausbau der Handelsbeziehungen mit anderen Ländern voranzutreiben und nannte Indien, Thailand, Malaysia, Indonesien als Beispiele. Zudem verwies sie auf die bereits geplanten Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur sowie Mexiko und der Schweiz. 83 Prozent des globalen Handels gebe es jenseits der USA, sagte von der Leyen.

Als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle liegen in der EU neben Zöllen auch Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne auf dem Tisch. Die Europäer „sollten nicht zu massiv überreagieren“, so Wirtschaftswissenschaftler Prof. Jörg Rocholl.

US-Regierung bereit zu Deals?

Auf der von Trump präsentierten Liste stehen 185 Handelspartner, für die deutlich höhere Importzölle gelten sollen. Einfuhren aus Ländern der Europäischen Union will die USA mit 20 Prozent Zoll belegen.

Die Börsen in Asien haben im Sog der Turbulenzen um das globale Zollpaket der Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Wochenauftakt massive Verluste verbucht. Der Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio stürzte zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab.

07.04.2025 | 2:25 min