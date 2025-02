Experte zu Trumps Zöllen: "Es wird nur Verlierer geben"

An den Reaktionen und an Trumps "Verschnaufpause" sehe man jetzt schon, dass Verbraucher und Unternehmen in den USA Angst vor Gegenmaßnahmen haben. Deshalb seien Zölle aus ökonomischer Sicht ein "völlig falscher Weg" und "man sollte alles daran setzen, das nicht weiter zu führen", so Rocholl.