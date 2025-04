Zollpolitik: Trump bringt US-Wirtschaftsbosse gegen sich auf

Trump nennt Zweifler "schwach und dumm"

Nach anhaltender Kritik an seinen Zöllen nahm Trump am Montag eine neue Gruppe ins Visier und erfand für sie sogar ein englisches Wort: "Panicans" - auf Deutsch "Paniker", besser als "Hasenfüße" bekannt.

Es handele sich um "schwache und dumme Menschen", die nicht an seine Wirtschaftspolitik glaubten, schrieb Trump im Stil eines Predigers in seinem Onlinedienst Truth Social. Mit Stärke, Mut und Geduld werde alles großartig werden, beschied er allen Zweiflern.

In den USA ist der Aktienmarkt besonders wichtig für die Altersvorsorge. Fallen die Kurse, spüren die Menschen das unmittelbar - und viele Anleger sind erstarrt vor Verunsicherung.

Skepsis gegenüber Trumps Wirtschaftspolitik wächst

Die Gruppe der Skeptiker jedoch wächst angesichts der anhaltenden Börsenturbulenzen und der zweiten Welle von Trump-Zöllen, die am Mittwoch in Kraft treten sollen. Darunter sind die 20-prozentigen Zölle gegen die EU und die mehr als 40-prozentigen gegen asiatische Länder wie Vietnam und Kambodscha, die auch im Auftrag von US-Firmen Textilien herstellen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

US-Zölle: Diese Länder trifft es am härtesten

US-Zölle: Diese Länder trifft es am härtesten

Besonders scharf äußerte sich der US-Fondsmanager und Milliardär Bill Ackman, der Trump im Wahlkampf noch unterstützt hatte. Er warf dem Präsidenten in einer ganzen Serie von Onlinebotschaften auf X vor, einen "Atomkrieg gegen jedes Land der Welt" anzuzetteln.

Nach dem Trump massive Zölle ankündigte, befinden sich die Börsen auf Talfahrt. ZDF-Reporterin Valerie Haller berichtet von der Börse in Frankfurt.

Warnungen vor Gewinneinbruch und Bruch mit Partnern

In seinem Jahresschreiben an die Aktionäre schrieb Dimon:

Auch Elon Musk geht auf Distanz

Selbst Trumps engster Verbündeter und "Effizienz"-Berater Elon Musk ging auf Distanz. Am Wochenende hatte er für eine Freihandelszone zwischen Nordamerika und der EU plädiert, ohne dass der Präsident sich dazu äußerte.

Zu Wochenbeginn veröffentlichte Musk bei X ein Video des verstorbenen US-Ökonomen Milton Friedman von 1980. Darin erklärt der berühmte Wirtschaftswissenschaftler für Laien, dass ein einfacher Bleistift aus Bestandteilen aus der ganzen Welt zusammengesetzt ist. Deshalb seien ein "freier Markt" und "Harmonie und Frieden zwischen den Völkern der Welt" so wichtig. Er beschreibt damit den jahrzehntelangen Konsens, mit dem Trump nun gebrochen hat.

Der US-Präsident hat auf EU-Produkte 20 Prozent Import-Zölle verhängt. Was das für deutsche Verbraucher bedeutet, erklärt Ökonom Klaus-Jürgen Gern bei ZDFheute live.

Trump heizt Zollkonflikt weiter an

Trump wäre allerdings nicht Trump, wenn er seinen Kritikern Gehör schenken würde. Im Gegenteil, gegenüber China heizte er den Zollkonflikt sogar weiter an und drohte Peking ab Mittwoch mit Zöllen von über 100 Prozent - fast das Doppelte der bisher angekündigten Aufschläge.

Die von Wirtschaftsbossen und Ökonomen geforderte Zoll-"Pause" für Verhandlungen und zur Beruhigung der Börsen wischte Trump vom Tisch. Bei einem Auftritt mit seinem Verbündeten, dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu , im Weißen Haus sagte der Präsident: "Das schauen wir uns nicht an."

Trump glaubt an Erfolg seiner Zollpolitik

Trump brüstete sich, fast alle Handelspartner riefen ihn nun an und wollten verhandeln. Die Länder böten ihm sogar Dinge an, die er nie verlangt habe. Dies sei großartig, so Trump: