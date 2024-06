Zombie-Lachse: Zuchtlachse gefährden isländische Wildlachse

Ein radikaler Ansatz ist es, die Meere zu verlassen und in Becken, in riesigen Aquarien an Land, zu produzieren. Das verursacht natürlich einen deutlich größeren Aufwand, aber man hat die Kontrolle, kein Fisch kann hinaus. Das wird sich am Ende allerdings in den Produktionskosten niederschlagen, da die Zucht an Land deutlich aufwendiger ist.