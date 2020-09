Mitte März gebe es ein Treffen mit den Außenministern aller Staaten, die an der Libyen-Konferenz in Berlin beteiligt waren, sagt Heiko Maas (SPD) am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Auch innerhalb der Europäischen Union werde derzeit "sehr intensiv und engagiert" diskutiert, "was die Europäische Union tun kann mit einer eigenen Mission, um dieses Waffenembargo zu überwachen".