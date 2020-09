Vier Wochen nach der Berliner Libyen-Konferenz haben die Teilnehmerstaaten am Sonntag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz erneut über die Lage in dem nordafrikanischen Krisenstaat beraten. Eine Friedenslösung soll nach dem erklärten Willen der Konferenzteilnehmer auch eine Verbesserung für die in Libyen lebenden Flüchtlinge bringen.