Der frühere Bankangestellte und studierte Wirtschaftswissenschaftler ist ein routinierter Politiker: Anthony Albanese sitzt bereits seit 1996 im australischen Repräsentantenhaus und war zwei Mal Minister für Infrastruktur und Verkehr. Im Juni 2013 wurde er zum stellvertretenden Regierungschef im zweiten Kabinett von Premier Kevin Rudd ernannt. Seit fast genau drei Jahren ist er Chef von Australiens sozialdemokratischer Labor-Partei.



Der 59-Jährige, der italienische Wurzeln hat und den Spitznamen "Albo" trägt, wuchs in einem Arbeiter-Vorort von Sydney mit seiner alleinerziehenden Mutter auf. Gern verweist er darauf, dass es in Australien auch Menschen aus einfachen Verhältnissen an die Spitze schaffen können. Seit 2019 ist er mit Jodie Haydon (43) liiert. Aus erster Ehe hat er einen 21 Jahre alten Sohn.



In seinem Wahlkampf unter dem Motto "Für eine bessere Zukunft" versprach Albanese, sich als Premier für mehr Gleichberechtigung, günstigere Kinderbetreuung, sichere Jobs und bessere Bezahlung einzusetzen. Vor allem aber will er die Klimakrise angehen und in erneuerbare Energien investieren. Er glaube an drei Dinge, hat Albanese einmal gesagt: die katholische Kirche, die Labor-Partei und die South Sydney Rabbitohs, einen australischen Rugby-League-Verein.



