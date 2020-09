Ähnlich das Bild bei der FDP: Während hier laut ZDF-Politbarometer die Zustimmung unter den Anhänger für die Widerspruchslösung mit 73 Prozent am höchsten von allen Parteien war, stimmte die Fraktion mit ziemlich ähnlichen 73,8 Prozent gegen die Widerspruchslösung. In der Debatte waren vor allem zwei FDP-Vertreter aufgefallen, die vehement für die Widerspruchslösung geworben hatten: Alterspräsident Hermann Otto Solms und Katja Suding, stellvertetende Bundesvorsitzende. FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner hingegen hatte in der namentlichen Abstimmung gegen die Widerspruchslösung votiert. Die Linksfraktion schließlich zeigte sich gespalten: mit 55 Prozent Gegenstimmen und rund 35 Prozent dafür.