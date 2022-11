Einige Bundesstaaten lassen außerdem auch nach dem Wahltag eingegangene Briefwahlstimmen zu, wenn sie einen Poststempel vom Wahltag tragen. Kalifornien beispielsweise hat in diesem Jahr als Frist den 15. November gesetzt - eine Woche nach dem eigentlichen Wahltag. In Nevada, wo es in diesem Jahr ein sehr enges Senatsrennen gibt, läuft die Frist bis Samstag. Grundsätzlich gilt: Da Wahlen in den USA dezentral in den Bundesstaaten organisiert werden, gibt es einen Flickenteppich an Regeln und Fristen.