Der Branchenverband VDA forderte Milliarden an staatlicher Unterstützung für den Strukturwandel. "Ich denke, wir reden da schon über einen zweistelligen Milliarden-Betrag, den wir brauchen in der Summe für die Zuliefer- und Automobilindustrie", sagte VDA-Vorstand Stefan Wolf im Deutschlandfunk. "Wir reden über zehn bis zwanzig Milliarden." Diese müssten in den Ausbau der Ladeinfrastruktur und der regenerativen Energien fließen, damit die Nachfrage nach E-Autos steige, sowie in die Förderung neuer Technologien wie etwa Wasserstoff.