International gebe es ein hohes Vertrauen in Deutschland als Standort der Automobilbranche. "Ich bin überzeugt, die Transformation kann gelingen", stellt Altmaier fest. Weltweitgebe es einen enormen Bedarf an Elektromobiliät und an neuen Mobilitätskonzepten. "Und die sollen auch in Zukunft von Deutschland bedient werden."