In Thüringen wiederum entscheidet der Landtag am Freitag über einen Misstrauensantrag der AfD-Fraktion gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Deren Chef Björn Höcke tritt als Gegenkandidat zu Ramelow an. Die CDU-Abgeordneten haben angekündigt, sich an der Abstimmung nicht zu beteiligen anstatt wie andere Fraktionen mit Nein zu stimmen.