Der Corona-Frust - die große Unbekannte an diesem Wahlsonntag. Ob sich der Ärger vieler Menschen an der Wahlurne entlädt und für Überraschungen sorgt, ist schwer vorherzusagen. Fest steht: Viele Menschen haben bereits gewählt. Der Anteil der Briefwähler*Innen ist so hoch wie nie bei einer Landtagswahl.