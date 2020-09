Alle haben die Möglichkeit, eine Bitte oder Beschwerde beim Bundestag einzureichen - geregelt ist dies durch das Grundgesetz, Artikel 17. Dort heißt es: "Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden." Anliegen müssen dabei in schriftlicher Form etwa per Post oder online mit Angabe des Namens und Adresse eingereicht werden. Ein Petitionsausschuss prüft das Anliegen.



Im Internet kann man sich jederzeit über veröffentlichte Petitionen informieren und diese diskutieren. Eine Besonderheit: das Quorum. Das bedeutet: Wird eine Petition innerhalb von vier Wochen nach der Veröffentlichung von 50.000 Menschen unterstützt, gibt es in der Regel eine öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses. Hierbei kommen auch die Initiatoren zu Wort.



Mit Material vom Deutschen Bundestag.