Es sei ein Desaster, "in das wir als Bundesrepublik Deutschland hineingeraten sind, weil ein Auswärtiges Amt, ein Verteidigungsministerium, aber auch eine Kanzlerin und ein Vizekanzler in den letzten Wochen entschieden haben, uns ist es wichtiger, dieses Thema Afghanistan aus dem Wahlkampf herauszuhalten, als Menschenleben zu retten", sagte Grünen-kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".