Nächste Woche sitzt Armin Laschet zwischen den Moderatorinnen bei "Brigitte". Am 28. Juli Olaf Scholz. Vermutlich sind dann andere Affären an der Reihe. Laschets erfundene Noten als Dozent, der Masken-Auftrag an den Arbeitgeber seines Sohnes. Oder Scholz‘ Unkenntnis über den Benzinpreis, seine Rolle in Cumex- und Wirecard-Affäre.