Ukraine-Krieg: Will Russland verhandeln? Baerbock skeptisch

Seit dem ersten Gipfel in der Schweiz haben in Kanada, Katar und der Türkei Vorbereitungstreffen für einen zweiten Gipfel stattgefunden. Nun wird ein Staat gesucht, zu dem Putin nicht gleich "Njet" sagt. Vielleicht, so überlegen deutsche Diplomaten, lässt sich Saudi-Arabien breitschlagen. Den Saudis ist schon einmal ein diplomatisches Kunststück gelungen, als sie China zu seiner bisher einzigen Teilnahme an einer Ukraine-Konferenz bewegten.