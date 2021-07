Die Situationen seien sehr unterschiedlich, es gebe aus ihrer Sicht nicht "die eine Lösung". Einige Bundesländer hätten sehr schnelle Kommunikationsketten - in anderen, vor allem ländlichen Regionen, seien die Herausforderungen aber ganz anders, so Baerbock. Daher schlägt sie vor, das Bundesamt für Katastrophenschutz und Krisenhilfe verstärkt in die Rolle miteinzubinden. So könne gewährt werden, dass alle Ebenen bei jenen Ereignissen koordiniert und vernetzt werden können.