Baerbock: Das Leben für die Menschen in Iran, aber ebenso in der Region wäre natürlich noch viel gefährlicher, wenn dieses Regime eine Atombombe hat. Deswegen haben wir in den letzten Jahren als internationale Gemeinschaft deutlich gemacht: Dieses Land darf keine Atombombe bekommen. Wir haben auch in den letzten Monaten immer wieder deutlich gemacht: Wir wollen wissen, was in den Atomkraftwerken dort passiert.